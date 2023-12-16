Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Lüleburgaz'da "Nasreddin Hoca" gösterisi düzenlendi

        Lüleburgaz Müftülüğü tarafından cami çocuk buluşmaları kapsamında Nasreddin Hoca gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 16.12.2023 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lüleburgaz'da "Nasreddin Hoca" gösterisi düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lüleburgaz Müftülüğü tarafından cami çocuk buluşmaları kapsamında Nasreddin Hoca gösterisi düzenlendi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Camisinde 7-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik gerçekleştirilen programda öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

        Yaklaşık 300 çocuk ve aileleri katıldığı etkinlikte yaş gruplarına göre çocuklar halat çekme, çuval yarışı, deve-cüce oyunları oynandı.

        Lüleburgaz Müftüsü Sabri Demir, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti.

        Nasreddin Hoca'nın Türk kültüründe ayrı bir yeri ve önemi bulunduğunu ifade eden Demir, "Eminim ki bu çocuklarımız büyüdüğü zaman, tarihi Sokullu Mehmet Paşa Camisinde, Nasreddin Hoca ile buluştuklarını hatırlayacak. Milli kültürümüzde Nasreddin Hoca'nın var olduğunu, camide neşelendiklerini, gönüllerinde cami sevgisi olarak geri dönüşüm olacaktır. Bizimde gayemiz onlarda bir güzel iz bırakmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Ece Ronay ve 5 şüphelinin telefonları inceleniyor
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        Futbol hakemleri, maçlara çıkma kararı aldı
        ABD'den İsrail kararı
        ABD'den İsrail kararı
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        Köpekler saldırmıştı! O anları anlattı
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        Zirve 'Kızılcık Şerbeti'nin
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        "Büyükekşi hakemlere baskı yaptı"
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Konutta satışlar düştü, kiralar ne olacak?
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        Halil Umut Meler ilk kez konuştu!
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Fenerbahçe'nin istediği rakam...
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Çocuklara verilen melatonin takviyeleri tehlike saçıyor
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Türk bayrağı dikmek için açılan kuyuda buldular
        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü!
        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü!
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        Karadenizliler karalahana çorbasını 'yedirmedi'
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        İstanbul'da 1 günlük artış ne oldu? Barajlardan haber var!
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin!"
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        "Keşke göğüslerimi hiç büyütmeseydim"
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        İran: Bir Mossad ajanını idam ettik
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Pomaklar, düğünlerde yüz boyama geleneğini yaşatıyor
        Pomaklar, düğünlerde yüz boyama geleneğini yaşatıyor
        Pınarhisar'da tarım marketi açıldı
        Pınarhisar'da tarım marketi açıldı
        Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde akrabasını öldürdüğü iddia edilen 4 sanığın yargılanması baş...
        Kırklareli'nde akrabasını öldürdüğü iddia edilen 4 sanığın yargılanması baş...
        Eşini silahla rehin alan şüpheliyi polis etkisiz hale getirdi
        Eşini silahla rehin alan şüpheliyi polis etkisiz hale getirdi
        Kırklareli'nde eşini silahla rehin tutan şüpheli eve giren özel harekat pol...
        Kırklareli'nde eşini silahla rehin tutan şüpheli eve giren özel harekat pol...