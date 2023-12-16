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        Kırklareli'nde yalnız yaşayan kişi evinde yanmış halde ölü bulundu

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinde yanmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:26
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        Kırklareli'nde yalnız yaşayan kişi evinde yanmış halde ölü bulundu
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinde yanmış halde ölü bulundu.

        Yıldırım Mahallesi Bahçeler Sokak'taki evinde tek başına yaşayan Ramadan Temel'den (63) bir süre haber alamayan arkadaşı Hamza Yaçan eve gitti.

        Evin içinden duman ve koku geldiğini fark eden Yaçan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Eve giren sağlık ekipleri Temel'in yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

        Temel'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Evde inceleme yapan polis, Temel'in bulunduğu yatakta elektrikli battaniye olduğunu belirledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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