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        Lüleburgaz'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 1923 fidan toprakla buluştu

        Lüleburgaz'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 1923 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 17.12.2023 - 09:21
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        Lüleburgaz'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 1923 fidan toprakla buluştu
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        Lüleburgaz'da Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 1923 fidan toprakla buluşturuldu.

        Lüleburgaz Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kent ormanında gerçekleştirilen törene, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Gerenli, konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılı etkinliklerini sürdürdüklerini belirtti.

        Daha yeşil bir Lüleburgaz için mücadele ettiklerini ifade eden Gerenli, çocukların güzel bir dünyada yaşamaya hakkı olduğunu söyledi.

        Gerenli, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 1923 fidanı toprakla buluşturduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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