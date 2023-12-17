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        Kırklareli'nde kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı

        Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 09:27 Güncelleme: 17.12.2023 - 09:27
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        Kırklareli'nde kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı
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        Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kentin yüksek kesimlerinde dün etkili olan karın ardından İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan yollarda çalışma yaptı.

        Ekiplerin çalışmasıyla kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı beklenmiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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