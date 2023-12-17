Kırklareli'nde kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı

Kırklareli'nde kar nedeniyle kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde dün etkili olan karın ardından İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan yollarda çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasıyla kapanan 11 köy yolu ulaşıma açıldı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı beklenmiyor.