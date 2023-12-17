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        Kırklareli'nde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:33
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        Kırklareli'nde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Üsküp beldesinde Hüseyin Çolakoğlu'na ait iki katlı evin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangına Kırklareli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Güçlükle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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