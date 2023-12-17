Kırklareli'nde düve alım desteği başvuruları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düve alım desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuruda bulunması gerektiği bildirildi.

Resmi gazetede yayınlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında destekleme verileceği ifade edilen açıklamada, başvuruların 7 ocakta sona ereceği belirtildi.

- Yol yapım çalışması

Vize ilçesinde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Özalp, yaptığı açıklamada, doğal gaz çalışmalarının ardından bozulan yolların yeniden yapıldığını belirtti.

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