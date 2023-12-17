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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde düve alım desteği başvuruları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:40
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde düve alım desteği başvuruları sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düve alım desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin başvuruda bulunması gerektiği bildirildi.

        Resmi gazetede yayınlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında destekleme verileceği ifade edilen açıklamada, başvuruların 7 ocakta sona ereceği belirtildi.

        - Yol yapım çalışması

        Vize ilçesinde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

        Vize Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmasında bulunuyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Özalp, yaptığı açıklamada, doğal gaz çalışmalarının ardından bozulan yolların yeniden yapıldığını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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