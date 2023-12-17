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        Kırklareli'nde "yol verme" kavasında 1 kişi öldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, otomobil sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:45 Güncelleme: 17.12.2023 - 19:06
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        Kırklareli'nde "yol verme" kavasında 1 kişi öldü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, otomobil sürücüleri arasında çıkan yol verme kavgasında silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde İ.Ç. yönetimindeki otomobil ile E.A. idaresindeki otomobil karşı karşıya geldi.

        İ.Ç, ters yönden geldiği gerekçesi ile E.A'yı uyarıp otomobilini çekmesini istedi.

        Bunun üzerine E.A. ile İ.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheli E.A, otomobilinden aldığı silah ile İ.Ç'ye ateş etti.

        Yaralanan İ.Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Şüpheli E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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