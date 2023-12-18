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        Kırklareli'nde "beyaza bürünen" Istranca Ormanları havadan görüntülendi

        Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:03 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:13
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        Kırklareli'nde "beyaza bürünen" Istranca Ormanları havadan görüntülendi
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        Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışın ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar yağışı sonrası 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplandı.

        Kar örtüsü altındaki ormanlar dronla görüntülendi.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede yağış beklenmiyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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