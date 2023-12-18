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        Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan 2 güme yıkıldı

        Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan 2 avcı kulübesi (güme) imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:02
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        Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan 2 güme yıkıldı
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        Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan 2 avcı kulübesi (güme) imha edildi.

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Dokuzhöyük ve Asilbeyli göletleri yakınlarında avcıların gizlenmek amacıyla kullandığı 2 avcı kulübesi buldu.

        Jandarma ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ele geçirilen avcı kulübeleri sökülerek imha edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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