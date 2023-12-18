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        Kırklareli'nde "yol verme" kavgasında bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yol verme kavgasında bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:53
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        Kırklareli'nde "yol verme" kavgasında bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yol verme kavgasında bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Hürriyet Caddesi'nde otomobil sürücüleri arasında çıkan kavgada İ.Ç'yi silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli E.A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Hürriyet Caddesi'nde dün otomobil sürücüleri İ.Ç. ile E.A. arasında yol verme nedeniyle kavga çıkmıştı.

        E.A. otomobilinden aldığı silahla ateş ettiği İ.Ç'yi yaralamıştı. İ.Ç, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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