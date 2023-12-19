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        Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:09 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:23
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        Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Emrullah Efendi Caddesi'nde metruk bir binadan duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

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