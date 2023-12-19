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        Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:35 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:05
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        Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

        Vali Ekici, Kayabeyli, Ovacık, Karamusul, Davutlu, Seyitler ve Çengelli köylerini ziyaret edip muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Daha sonra köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri de dinledi.

        Her köyü ziyaret edip vatandaşlarla buluştuğunu ifade eden Ekici, vatandaşların kendilerine ilettikleri sorunları yerinde, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak istediklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri

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