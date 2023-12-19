Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.
Vali Ekici, Kayabeyli, Ovacık, Karamusul, Davutlu, Seyitler ve Çengelli köylerini ziyaret edip muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Daha sonra köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, istekleri de dinledi.
Her köyü ziyaret edip vatandaşlarla buluştuğunu ifade eden Ekici, vatandaşların kendilerine ilettikleri sorunları yerinde, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak istediklerini söyledi.
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