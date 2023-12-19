Kırklareli'nde taş ocağında mahsur kalan köpeği AFAD görevlileri kurtarıldı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde taş ocağına düşerek mahsur kalan köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince kurtarıldı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde taş ocağına düşerek mahsur kalan köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince kurtarıldı.
Recep Alkan, Evrenli köyünde gezdirdiği köpeğinin gözden kaybolması üzerine bölgede arama yaptı.
Köpeğinin taş ocağına düştüğünü fark eden ve hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan Alkan, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Halatlar yardımı ile 100 metre aşağıya inen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden aldı.
Köpeğine kavuşan Alkan, AFAD ekiplerine teşekkür etti.
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