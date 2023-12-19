Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde taş ocağında mahsur kalan köpeği AFAD görevlileri kurtarıldı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde taş ocağına düşerek mahsur kalan köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde taş ocağında mahsur kalan köpeği AFAD görevlileri kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde taş ocağına düşerek mahsur kalan köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince kurtarıldı.

        Recep Alkan, Evrenli köyünde gezdirdiği köpeğinin gözden kaybolması üzerine bölgede arama yaptı.

        Köpeğinin taş ocağına düştüğünü fark eden ve hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan Alkan, durumu AFAD ekiplerine bildirdi.

        Halatlar yardımı ile 100 metre aşağıya inen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından köpeği bulunduğu yerden aldı.

        Köpeğine kavuşan Alkan, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Diyarbakır'da 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
        Diyarbakır'da 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri
        Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri
        Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Lüleburgaz'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde "yol verme" kavgasında bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tu...
        Kırklareli'nde "yol verme" kavgasında bir kişiyi silahla öldüren şüpheli tu...
        Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan 2 güme yıkıldı
        Kırklareli'nde kaçak avcılıkta kullanılan 2 güme yıkıldı
        Kırklareli'nde bir haftada 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 32 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa