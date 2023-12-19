Kırklareli'nde dezavantajlı gençlere yönelik futbol kursu açıldı
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından dezavantajlı gençlere yönelik futbol kursu açıldı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından dezavantajlı gençlere yönelik futbol kursu açıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı olarak hayatlarını idame ettirmeye çalışan gençlere yönelik "Gölgeni Arkanda Bırak Projesi" hazırlandı.
Proje kapsamında kursa 12-15 yaş arasındaki 15 çocuğun katıldığı belirtildi.
Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verilecek.
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