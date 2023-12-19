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        Kırklareli'nde bir kişinin öldüğü "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı yol verme kavgasının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:26
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        Kırklareli'nde bir kişinin öldüğü "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı yol verme kavgasının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

        Hürriyet Caddesi'nde 17 Aralık Pazar günü İ.Ç. ile E.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, E.A'nın otomobilinden aldığı silahla yaraladığı İ.Ç, kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli E.A, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Şüphelilerin yol verme kavgasının çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

        Kayıtlarda tarafların yol verme nedeniyle önce kavga ettikleri daha sonra E.A'nın otomobilinden aldığı silahla İ.Ç'ye ateş ettiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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