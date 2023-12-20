Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" sempozyumu düzenlendi

        Kırklareli'nde "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" sempozyumu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 08:54 Güncelleme: 20.12.2023 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" sempozyumu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli'nde "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" sempozyumu düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen sempozyumda, kentte kamu ve özel sektörde 147 erişkin yoğun bakım yatağı, 41 yeni doğan yoğun bakım yatağının olduğunu söyledi.

        Bir insanın hayatına dokunmanın çok önemli olduğunu ifade eden Cerit, sempozyuma İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nden yaklaşık 200 hemşirenin katıldığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından hemşirelere "Yoğun Bakım Hemşireliğinde Güncel Yaklaşımlar" konusunda bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        İbrahim Yıldız: Futbolda kriz büyüyor!
        Ağız sağlığımız vücudumuz hakkında bize ne anlatıyor?
        Ağız sağlığımız vücudumuz hakkında bize ne anlatıyor?
        Hollanda’da köpek sahiplenmek isteyenler zorunlu kursa tabi tutulacak
        Hollanda’da köpek sahiplenmek isteyenler zorunlu kursa tabi tutulacak
        Ege kıyıları için sağanak yağmur uyarısı
        Ege kıyıları için sağanak yağmur uyarısı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Hakemlere büyük destek!
        Hakemlere büyük destek!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü
        Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü
        Trafikte tartıştığı sürücüyü tabancayla öldürdü; olay anı kamerada
        Trafikte tartıştığı sürücüyü tabancayla öldürdü; olay anı kamerada
        Kırklareli'nde bir kişinin öldüğü "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında
        Kırklareli'nde bir kişinin öldüğü "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında
        İdaresindeki otobüste kaçak oto yedek parçası bulunan şoförün 5 yıla kadar...
        İdaresindeki otobüste kaçak oto yedek parçası bulunan şoförün 5 yıla kadar...
        Kırklareli'nde dezavantajlı gençlere yönelik futbol kursu açıldı
        Kırklareli'nde dezavantajlı gençlere yönelik futbol kursu açıldı
        Kırklareli'nde "koruyucu aile eğitimi" gerçekleştirildi
        Kırklareli'nde "koruyucu aile eğitimi" gerçekleştirildi