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        Büyük önder Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı

        Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:15
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        Büyük önder Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü törenle kutlandı
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        Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Vali Ekici ile beraberindekiler kortej eşliğinde Halk Eğitimi Merkezine yürüdü.

        Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Aralık 1930 tarihinde memleketin sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla Kırklareli'ne geldiğini ve kentte büyük bir coşkuyla karşılandığını ifade etti. Kesimoğlu, aynı coşkuyu her yıl dönümünde yaşattıklarını belirtti.

        Programda Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildi, öğrenciler tarafından vals gösterisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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