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        Gazeteci Şenol Goncagül'ün cenazesi Kırklareli'nde toprağa verildi

        Kırklareli'nde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Şenol Goncagül, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:47
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        Gazeteci Şenol Goncagül'ün cenazesi Kırklareli'nde toprağa verildi
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        Kırklareli'nde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Şenol Goncagül, son yolculuğuna uğurlandı.

        Bir süredir çeşitli hastalıkları nedeniyle Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi gören ve beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden Goncagül (57) için Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesindeki Karşıyaka Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Goncagül'ün yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

        Törene Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri ile merhumun meslektaşları katıldı.

        Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Goncagül'ün cenazesi, belde mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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