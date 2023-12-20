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        Trakyalı çiftçiler, buğdayda verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyor

        Trakya'da etkili olan sağanak ve kar yağışları buğdayı olumlu etkilerken, çiftçiler verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:39 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:50
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        Trakyalı çiftçiler, buğdayda verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyor
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        Trakya'da etkili olan sağanak ve kar yağışları buğdayı olumlu etkilerken, çiftçiler verim artışı için ilkbahar yağışlarını bekliyor.

        Hububat ambarı olarak bilinen Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kasım ve aralık aylarında gerçekleşen sağanak ve kar yağışları, ekiliş dönemlerine göre çimlenme ve gelişim sürecinde olan buğdayı olumlu etkiledi.

        Trakyalı çiftçiler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da buğdayın ekim sürecinde kurak bir dönem yaşamış, birçok çiftçi kuru toprağa ekimlerini gerçekleştirmişti.

        Bazı çiftçiler ise beklenen yağışların gerçekleşmesinin ardından uygun toprak yapısını yakalamış, buğday tohumlarını toprakla buluşturmuştu.

        Bölgedeki sağanak ve kar yağışlarıyla birlikte iyi bir süreç geçiren buğday, çiftçilerin de verim ve kalitedeki beklentisini arttırdı.

        Çiftçiler, buğdayda daha çok verim elde edebilmek için ilkbahar yağışlarını bekliyor.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, iklim değişikliği dolayısıyla her yıl ekim ayında ekilen buğdayın son 2 yıldır kasım ayında ekildiğini söyledi.

        Geç ekilmesine rağmen buğdayın çıkış ve gelişim süreci için uygun hava şartlarının gerçekleştiğini ifade eden Şaylan, şu anda buğdayda çok iyi bir gelişim yaşadığını kaydetti.

        Önceki yıla göre buğdayın daha iyi bir süreç geçirdiğini anlatan Şaylan, üreticilerin de çok memnun olduğunu belirtti.

        Bölgede kasım ve aralık aylarında etkili olan yağmur ve kar yağışlarının buğdayı önemli ölçüde olumlu etkilediğini dile getiren Şaylan, "Buğday bu yağmur ve kar yağışlarından çok iyi etkilendi. Buğday belirli dönemde sıfırın altında eksi dereceleri görüp üşümesi lazım. O soğuklar olmamasına rağmen gerçekten bu yıl durumu yüzümüzü güldürüyor. Buğday için gereken bütün hava şartlarını bu yıl yaşadık. Çiftçilerin çim havası diye tabir ettiği yağışların ardından oluşan sıcak hava şartları yaşandı." diye konuştu.

        - "İlkbahar yağışlarını bekliyoruz"

        Kuru toprağa ekilen ve yağışların etkili olmasıyla çimlenen buğdayların daha iyi bir süreç yaşadığını gözlemlediklerini bildiren Şaylan şöyle devam etti:

        "Buğdayın bu hali çiftçilerimizin moralini en üst seviyede yükseltti. Geçen yıl tüm olumsuzluklara rağmen istenen verimi yakalamıştık. İlkbahar yağışlarını bekliyoruz. Bu yıl beklediğimiz ilkbahar yağışları da gerçekleşirse verim ve kalite geçen yılı aratmayacak, hatta daha da iyi olacak gibi görünüyor. İnşallah güzel sezon geçireceğiz."

        Şaylan, geçen yıl kentte 1 milyon 150 bin dekar alanda buğday ekildiğini, ortalama 500 ila 700 kilogram arasında verim elde edildiğini hatırlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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