Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 655 bin 530'a ulaştı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 655 bin 530'a ulaştı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 655 bin 530'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım sonu itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 151 bin 883'e yükseldi.

Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 182 bin 133, Tekirdağ'da 321 bin 514 oldu.

Geçen ay ise söz konusu üç ilde motorlu kara taşıtı sayısı 652 bin 70 olarak kayıtlara geçmişti.