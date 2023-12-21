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        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 655 bin 530'a ulaştı

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 655 bin 530'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:01 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:01
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        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 655 bin 530'a ulaştı
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 655 bin 530'a ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım sonu itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

        Buna göre, motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 151 bin 883'e yükseldi.

        Edirne'de motorlu kara taşıtı sayısı 182 bin 133, Tekirdağ'da 321 bin 514 oldu.

        Geçen ay ise söz konusu üç ilde motorlu kara taşıtı sayısı 652 bin 70 olarak kayıtlara geçmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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