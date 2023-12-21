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        Trakya'daki barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 43'e yükseldi

        Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su seviyeleri azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajda ortalama doluluk oranı, bir ayda yüzde 43'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:27
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        Trakya'daki barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 43'e yükseldi
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        Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su seviyeleri azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki 14 barajda ortalama doluluk oranı, bir ayda yüzde 43'e ulaştı.

        DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son bir ayda alınan yağışlarla barajlara 91 milyon 165 bin metreküp su geldi.

        Trakya'da bulunan 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip bu barajlardaki toplam su miktarı, 474 milyon 237 bin metreküpe çıktı. Bu miktar 20 Kasım'da 383 milyon 72 bin metreküp seviyesindeydi.

        Geçen yıl aralık ayında ise 14 barajdaki su miktarı 524 milyon 831 bin metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

        Edirne'de 20 Kasım'da 189 milyon 992 bin metreküp olarak ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, 20 Aralık'ta 219 milyon 465 bin metreküpe yükseldi.

        Aynı dönemde Kırklareli'nde 4 barajdaki toplam su miktarı 89 milyon 256 bin metreküpten 101 milyon 445 bin metreküpe, Tekirdağ'da bulunan 4 barajdaki su miktarı ise 126 milyon 777 bin metreküpten 153 milyon 327 bin metreküpe çıktı.

        Trakya'daki 14 barajda 20 Kasım'da yüzde 34 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı 20 Aralık'ta yüzde 43 olarak kayıtlara geçti.

        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, son bir ayda görülen sağanak ve karın barajları olumlu etkilediğini belirtti.

        Şaylan, "Sadece Kırklareli'nde barajlarımıza yaklaşık 13 milyon metreküp su geldi bir ay içinde. Bu da önümüzdeki sene için ekilecek olan ürünlerle ilgili çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Barajlarda içme suyu ve sulama suyuyla ilgili bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum." dedi.

        Söz konusu 14 barajın 20 Kasım-20 Aralık 2023 dönemleri itibarıyla doluluk oranları şöyle:

        Rezervuar adı İL 20.11.2023 Hacim (milyon m3) 20.11.2023 Doluluk Oranı % 20.12.2023 Hacim (milyon m3) 20.12.2023 Doluluk Oranı %
        Süloğlu Edirne 19,104 42 20,056 44
        Altınyazı Edirne 3,446 9 11,078 30
        Hamzadere Edirne 114,516 55 133,650 64
        Kadıköy Edirne 2,163 4 7,278 13
        Sultanköy Edirne 12,003 44 16,675 62
        Y.Karpuzlu Edirne 24,797 56 30,728 70
        Armağan Kırklareli 28,070 54 30,958 60
        Çayırdere Kırklareli 14,142 50 16,042 56
        Kayalıköy Kırklareli 19,657 13 23,605 16
        Kırklareli Kırklareli 22,266 20 30,840 27
        Çokal Tekirdağ 116,614 57 126,650 62
        Karaidemir Tekirdağ 4,215 4 21,538 19
        Naipköy Tekirdağ 1,834 8 3,265 15
        Türkmenli Tekirdağ 0,245 2 1,874 12
        TOPLAM 383,072 34 474,237 43

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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