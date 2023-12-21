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        Kırklareli'nde kaza ihbarına giderken devrilen itfaiye aracındaki 3 itfaiye eri yaralandı

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde, trafik kazası ihbarına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:41
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        Kırklareli'nde kaza ihbarına giderken devrilen itfaiye aracındaki 3 itfaiye eri yaralandı
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        Kırklareli'nin Vize ilçesinde, trafik kazası ihbarına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye eri yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarını değerlendirmek üzere harekete geçtiği öğrenilen Vize İtfaiye Müdürlüğü aracı, Akıncılar köyü yakınlarında devrildi.

        Kazada, 3 itfaiye eri yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan itfaiye erleri, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alarak araç trafiğini kontrollü şekilde sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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