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        Kırklareli Valisi Ekici, bisikletçilerle şehir turu attı

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, "Sağlık İçin Pedal Çevir" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 19:53 Güncelleme: 21.12.2023 - 19:53
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        Kırklareli Valisi Ekici, bisikletçilerle şehir turu attı
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, "Sağlık İçin Pedal Çevir" etkinliğine katıldı.

        Ekici, Valilik binası önünde yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Tüm halkı sağlıklı yaşam için spor yapmaya davet eden Ekici, "Bisiklet eskiden gençlerin ya da sınıfı başarıyla geçen çocukların hediyesiyken bugün 7'den 77'ye tüm yaştaki insanların sağlıklı kalabilmek için spor yaptığı bir araca dönüştü." dedi.

        Konuşmaların ardından Vali Ekici, bisikletçilerle 5 kilometre pedal basarak Karahıdır Mahallesi'ne ulaştı.

        Vali Ekici, bir kahvehanede bisikletçiler ve mahalle sakinleriyle çay içip sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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