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        Kırklareli'nde sigaranın zararları paneline verilen arada sigara içtiler

        Kırklareli'nde sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde verilen arada katılımcıların çoğunluğu sigara içmeye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:20
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        Kırklareli'nde sigaranın zararları paneline verilen arada sigara içtiler
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        Kırklareli'nde sigaranın zararlarının konuşulduğu panelde verilen arada katılımcıların çoğunluğu sigara içmeye çıktı.

        Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer, Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen tütün zararlarının konuşulduğu programda, Türkiye ve dünyada sigara kullanımına karşı çok daha ciddi tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

        Akciğer kanserinin neredeyse tek nedeninin sigara olduğunu ifade eden Sezer, Türkiye'de bu kanser türünün hızla yayıldığını aktardı.

        Akciğer kanserinin tedavisinin çok pahalı ve başarı açısından problemli olduğunu vurgulayan Sezer, "Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Yağmur gibi yağan akciğer kanseri problemimiz var, 25 bin kişi her yıl akciğer kanserinden ölüyor. Sigara içen birinin ortalama kaybettiği yaşam süresi 15 yıl. Türkiye'de en çok öldüren 5 kanserin 5'i de sigarayla bağlantılı." diye konuştu.

        Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder ise tütün ve tütün ürünlerinde fiyatların arttırılmasının caydırıcılık açısından önemli olduğunu bildirdi.

        Türkiye'de sigara fiyatlarının diğer ülkelere göre kıyaslandığında düşük seviyelerde kaldığını belirten Ergüder, şu an en çok sigara içilen ülkelerin arasında Türkiye'nin de olduğunu kaydetti.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de sigaranın zararlarını anlatan konuşmalar yaptı.

        Konuşmaların ardından bir süre ara verilen panele katılanların çoğunluğunun salonun dışına sigara içmeye gitmesi dikkat çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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