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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da 5 yılda 728 kişiye pastacı ve aşçı çırağı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da 5 yılda 728 kişiye pastacı ve aşçı çırağı eğitimi verildi.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 2018 yılında açılan Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisinde eğitimlerin devam ettiği bildirildi.

        Halk eğitimi merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimlere 5 yılda 728 kişinin katıldığı ifade eden açıklamada, eğitimler ile pastacılık, pasta figürcüleri ve aşçı çıraklarının yetiştirildiği kaydedildi.

        Eğitimlerde geleneksel Türk mutfağı lezzetlerinin de öğretildiğini aktarılan eğitimlerin sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verildiği belirtildi.

        - Türkan bebek anılacak

        Bulgaristan'da, 1984'te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimi sırasında çıkan olaylarda annesinin kucağında öldürülen 17 aylık Türkan Feyzullah, Lüleburgaz'da anılacak.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, anma töreninin Bal-Göç Trakya Derneği iş birliğiyle Erol Özgür parkındaki Balkan Göç Anıtı'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

        - Yol yapım çalışması

        Lüleburgaz ilçesinde yol yapım, bakım ve onarım çalışması devam ediyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yıldız Mahallesi Büklüm Caddesi'nde sürdürülen asfaltlama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin en işlek caddeleri arasında yer alan Büklüm Caddesi'nin tamamının yenileneceğini söyledi.

        İlk etapta çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Gerenli, ekipler yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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