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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tevfik Fikret Ortaokulunda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:46
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tevfik Fikret Ortaokulunda incelemede bulundu.

        Okul binasını gezen Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.

        Daha sonra derslikleri gezen Ekici, öğrencilerle sohbet etti.

        Eğitim alanında son yıllarda ciddi yatırımlar yapıldığını ifade eden Ekici, kentin adının eğitimdeki başarılarla duyurmak için çalıştıklarını söyledi.

        Ekici, öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

        - Afet Bölge Risk Müdahale Toplantısı

        Kırklareli'nde Afet Bölge Risk Müdahale Toplantısı düzenlendi.

        Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda afet anında alınması gereken tedbirler görüşüldü.

        Toplantıya Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ'da Afet Müdahale Merkezi Müdürlüklerinde görevli personel katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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