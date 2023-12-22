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        Kırklareli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:02 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:24
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        Kırklareli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        F.B. yönetimindeki 34 EOP 014 plakalı taş yüklü tır, Akçaköy köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada sürücü F.B, yaralandı. Kazada tırın dorsesindeki taşlar da etrafa döküldü.

        Kazada sonucu bir süre araç trafiğine kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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