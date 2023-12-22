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        Kırklareli'nde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen yatağa bağımlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:43
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        Kırklareli'nde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen yatağa bağımlı kadın hastanede tedavi altına alındı.

        Özerler Mahallesi Hasanağa Çeşme Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında yangın çıktı.

        Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi ile yangın güçlükle kontrol altına alındı.

        Apartmanın birinci katındaki evde bulunan yatağa bağımlı Gülseren Denizci (68), dumandan etkilendi.

        Denizci, sağlık ekipleri tarafından kullanılmaz hale gelen evden çıkarılarak Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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