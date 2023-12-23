Kırklareli'nde Türk sanat müziği konseri düzenlendi

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla Türk sanat müziği konseri düzenlendi.

Belediye ve Kırklareli Sanatsevenler Derneği işbirliğinde, Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen program yaklaşık 2 saat sürdü.

Konserde, Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirildi.

Etkinlik, plaket ve çiçek takdiminin ardından sona erdi.

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