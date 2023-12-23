Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Türk sanat müziği konseri düzenlendi

        Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla Türk sanat müziği konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde Türk sanat müziği konseri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırklareli'ne gelişinin 93. yıl dönümü dolayısıyla Türk sanat müziği konseri düzenlendi.

        Belediye ve Kırklareli Sanatsevenler Derneği işbirliğinde, Rektörlük Kültür Merkezinde düzenlenen program yaklaşık 2 saat sürdü.

        Konserde, Atatürk'ün sevdiği şarkılar da seslendirildi.

        Etkinlik, plaket ve çiçek takdiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Çocuklarda "RSV" vakaları arttı
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Halasını sokak ortasında satırla öldürdü, kendini yaraladı
        Halasını sokak ortasında satırla öldürdü, kendini yaraladı
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimleri sürüyor
        Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimleri sürüyor
        Kırklareli'nde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde bir apartmanın 2. katında çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde bir haftada 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde bir haftada 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kırklareli'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa