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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:41 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:41
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

        Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapıla açıklamada, Vali Ekici'nin Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve başarılı sporcularla birlikte Bak'ı ziyaret edip, kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

        Açıklamada, Ekici'nin Bak'ı kente davet ettiği belirtildi.

        - KLÜ'de proje geliştirme tanıtım günü

        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) proje geliştirme tanıtım günü etkinliği düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kayalı Kampüsünde düzenlenen programda roje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Başkanlığının kurulduğu 2019 yılından bugüne kadar çok iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

        Bu yıl 81 proje başvurusu ile ciddi bir rakama ulaşıldığını ifade eden Şengörür, "Her geçen yıl destek verilen proje sayısının arttığını görüyoruz. Bu rakamlar arkadaşlarımızın çabasını gösteriyor. Gelecek yıl da aynı gayretleri göstererek hem başvuru sayımızı hem de başvuruların kabul oranlarını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından öğretim görevlisi Yasemin Keşkek Karabulut Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin yıllık faaliyet raporu hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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