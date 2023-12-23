Kırklareli'nde yaralı halde bulunan tavşan tedavi altına alındı
Kırklareli'nde yaralı halde bulunan tavşan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Kırklareli'nde yaralı halde bulunan tavşan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Demirköy ilçesinin Hamdibey köyü yakınlarında yol kenarında yaralı bir tavşan olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler yol kenarında bulduğu tavşanı bölgeden aldı.
Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan tavşan koruma altına alındı.
Yaralı tavşan gerekli bakımlarının ardından doğaya bırakılacak.
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