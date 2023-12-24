Kırklareli'nde din görevlileri istişare toplantısı yapıldı

Kırklareli Müftülüğünce din görevlileri aralık ayı istişare toplantısı yapıldı.

Vali Birol Ekici başkanlığında Sungurbey Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, İl Müftüsü Yusuf Eviş, müftü yardımcıları, şube müdürleri ve din görevlileri katıldı.

Toplantıda din hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, planlanan faaliyetler görüşüldü.

Ekici, toplantıda din görevlilerinin istek ve önerilerini dinleyip din görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.

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