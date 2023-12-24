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        Kırklareli'nde din görevlileri istişare toplantısı yapıldı

        Kırklareli Müftülüğünce din görevlileri aralık ayı istişare toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 24.12.2023 - 10:29
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        Kırklareli'nde din görevlileri istişare toplantısı yapıldı
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        Kırklareli Müftülüğünce din görevlileri aralık ayı istişare toplantısı yapıldı.

        Vali Birol Ekici başkanlığında Sungurbey Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, İl Müftüsü Yusuf Eviş, müftü yardımcıları, şube müdürleri ve din görevlileri katıldı.

        Toplantıda din hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, planlanan faaliyetler görüşüldü.

        Ekici, toplantıda din görevlilerinin istek ve önerilerini dinleyip din görevlilerine çalışmalarında başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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