Kırklareli'nde hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi öldü

Kırklareli'nde hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

A.D. idaresindeki 44 ACT 791 plaka hafif ticari araç, Kızılcıkdere köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Ayaz ile Üzeyir Altun'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayaz ile Altun'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü A.D. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

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