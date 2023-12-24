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        Kırklareli'nde hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi öldü

        Kırklareli'nde hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:25
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        Kırklareli'nde hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi öldü
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        Kırklareli'nde hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti.

        A.D. idaresindeki 44 ACT 791 plaka hafif ticari araç, Kızılcıkdere köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Ayaz ile Üzeyir Altun'a çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araç şarampole devrildi.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayaz ile Altun'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü A.D. ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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