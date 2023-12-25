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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:09 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:09
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıda, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit tarafından merkezin faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

        Daha sonra gündem maddeleri görüşüldü.

        Tuncer, Çocuk İzlem Merkezinin çalışmalarını önemsediklerini belirtti.

        - Huzurevi sakinlerine müzik dinletisi

        Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevinde müzik dinletisi programı düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programda lise öğrencileri huzurevi sakinlerine performanslarını sundu.

        Öğrencilerin seslendirdiği şarkılarına zaman zaman yaşlılarda eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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