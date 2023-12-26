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        Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 09:04 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:04
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        Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Vize ilçesinin Evrenli, Okçular, Akpınar, Kızılağaç, Hamidiye, Balkaya ve Aksicim köylerini ziyaret eden Ekici, muhtarlardan bilgi aldı.

        Ekici, ziyaretleri kapsamında vatandaşların isteklerini de dinledi.

        İl Özel İdaresinin her köye hizmet götürdüğünü ifade eden Ekici, bu hizmetleri yerinde görmek, kendisine iletilen sorunları çözmek için ziyaretlerde bulunduğunu kaydetti.

        Ekici, köy ziyaretlerine devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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