Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri

Kırklareli Valisi Birol Ekici, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Vize ilçesinin Evrenli, Okçular, Akpınar, Kızılağaç, Hamidiye, Balkaya ve Aksicim köylerini ziyaret eden Ekici, muhtarlardan bilgi aldı.

Ekici, ziyaretleri kapsamında vatandaşların isteklerini de dinledi.

İl Özel İdaresinin her köye hizmet götürdüğünü ifade eden Ekici, bu hizmetleri yerinde görmek, kendisine iletilen sorunları çözmek için ziyaretlerde bulunduğunu kaydetti.

Ekici, köy ziyaretlerine devam edeceğini bildirdi.