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        Kırklareli'nde yoğun sis

        Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:19
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        Kırklareli'nde yoğun sis
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        Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

        Ekipler olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

        Karahıdır Korusu gibi ormanlık alanlarda ise sis güzel görüntüler oluşturdu.

        Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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