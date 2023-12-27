Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Ekipler olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Karahıdır Korusu gibi ormanlık alanlarda ise sis güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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