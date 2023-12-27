Kırklareli'nde "Futsal Dünya Kupası" etkinliği sona erdi
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) uluslararası öğrenciler arasında düzenlenen "Futsal Dünya Kupası" sona erdi.
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) uluslararası öğrenciler arasında düzenlenen "Futsal Dünya Kupası" sona erdi.
Kayalı Kampüsü Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada uluslararası öğrencilerin takımlarının da aralarında bulunduğu ekipler mücadele etti.
Final karşılaşmasında Türkmenistan takımı, rakibi Endonezya'yı yenerek birinci oldu.
Dereceye giren sporculara madalyaları Kırklareli Vali Yardımcısı Mahmuthan Arslan, KLÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Caner Yahya Boyar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Han Ergüven ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mustafa Alper Aygün'ün katıldığı törenle verildi.
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