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        Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlatmadı

        Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, üç hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:19
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        Gemlik depremi Marmara fay hattını rahatlatmadı
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        Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, üç hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını söyledi.

        Moriwaki, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesinde düzenlenen "Türkiye'de deprem gerçeği" konferansında olası Marmara depremine karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

        Türkiye'de en büyük depremin 1939'da Erzincan'da 7.9 şiddetinde yaşandığını ifade eden Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin domino taşı gibi sıra sıra gittiğini kaydetti.

        Türkiye'de çok sayıda deprem meydana geldiğini dile getiren Moriwaki, depremde yumuşak zeminlerdeki yapıların daha çabuk yıkıldığını belirtti.

        Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını vurgulayan Moriwaki, "Marmara'da 7 şiddetinde deprem beklenirken 5 şiddetinde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı." dedi.

        - Eğitime ağırlık verilmeli

        Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çeken Moriwaki, depremden korkulmaması gerektiğinin altını çizdi.

        Depremde halen binalardan atlayıp hayatını kaybeden insanların olduğunu dile getiren Moriwaki, "Türkiye’de depreme karşı eğitim yeterince yok. Japonya’da anaokulunda eğitim başlıyor. Ben 32 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde ‘aman depremi çocuklar duymasın’ deniliyordu. Çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitmeliyiz." dedi.

        Konuşmaların ardından Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç tarafından Moriwaki'ye plaket verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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