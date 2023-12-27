Kırklareli'nde jandarma kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlıyı yakaladı
Kırklareli'nde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir haftada 7 şüpheliyi yakaladı.
Kırklareli'nde Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri bir haftada 7 şüpheliyi yakaladı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin uyuşturucu, kaçakçılık ve mali olaylara müdahale ettiği bildirildi.
Açıklamada olaylarda yakalanan 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.
Yapılan ev ve iş yeri aramalarında 12 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı), 25 litre kaçak içki, 20 sahte parfüm, 8 kol saati ile 4 gram metanfetamin ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.