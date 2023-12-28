Lüleburgaz'da yoğun sis etkili oldu

Lüleburgaz ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü.

İlçede etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, bazı sürücüler farlarını açarak trafikte seyretti.

Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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