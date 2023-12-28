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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz'da kasaplara yönelik gıda denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:27
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz'da kasaplara yönelik gıda denetimi gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, et üretim ve satış alanlarını kontrol etti.

        Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ile hijyen şartlarını inceleyip, iş yerlerinin hijyen koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını denetledi.

        Ayrıca kasaplarda soğuk hava depolarında bulunan ürünlerin saklama koşulları kontrol edildi.

        - Yol yapım çalışması

        Ahmetbey beldesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen asfaltlama çalışmalarını takip etti.

        Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, beldede içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu kanallarının yenilenmesinin ardından yol yapım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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