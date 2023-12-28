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        Kırklareli'nde 4 sanığın "göçmen kaçakçılığı"ndan yargılanmasına başlandı

        Kırklareli'nde, kamyonetle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı ileri sürülen 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:42
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        Kırklareli'nde 4 sanığın "göçmen kaçakçılığı"ndan yargılanmasına başlandı
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        Kırklareli'nde, kamyonetle "göçmen kaçakçılığı" yaptığı ileri sürülen 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 10 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan T.I, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Diğer tutuksuz sanık T.T. ile tutuklu sanıklar M.G. ve Y.E.B. ve avukatları da duruşmada yer aldı.

        Kimlik tespitinin yapılması ile başlayan duruşmada, iddianame özeti okundu.

        Tutuklu sanık kamyonet sürücüsü Y.E.B, savunmasında, polis ve savcılık sorgusundaki ifadelerini reddetti.

        İstanbul'dan Kırklareli'ne kargo götürülmesi üzerine bir kişi ile anlaştığını ileri süren Y.E.B, insan taşıyacağını kamyonetin yanına gittiğinde öğrendiğini iddia etti.

        Taşınan kişilerin kendisine göçmen değil tarım işçisi olarak tanıtıldığını ileri süren Y.E.B, "Bana kamyonetteki insanları Silivri'ye götüreceğim söylenmişti. Biri telefonuma sürekli konum atarak götüreceğim adresi sürekli değiştirdi. Bu sebeple Kırklareli'ne kadar geldim ve uygulama noktasında polis ekipleri beni durdurdu. Ben de korktuğum için kamyonetten iner inmez kaçtım ve saklandım." dedi.

        Düzensiz göçmenlerin taşındığı kamyonete öncülük ve artçılık yaptığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık T.I. da hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

        Göçmen kaçakçılığıyla bir ilişkisinin olmadığını öne süren T.I, Kırklareli'ne yediemin otoparkından araç bakmaya geldiğini söyledi.

        Tutuklu sanık M.G. de Kırklareli'ne ayrı güzergahlardan geldiklerini iddia ederek PTS kayıtlarında yer alan peş peşe araç geçişlerinin "tesadüf" olabileceğini savundu.

        M.G. ve Y.E.B'nin tutukluluk, T.T'nin de adli kontrol hükümlerinin devamına karar veren hakim, avukatlara gelecek celseye kadar savunma için süre verdi.

        Duruşma ileri tarihe ertelendi.

        Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Aralık Çarşamba günü Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy köyü yolundaki Çağlayan Kavşağı'nda yaptığı uygulamada, kasasının üzeri brandayla örtülü 06 BD 4688 plakalı kamyoneti durdurmuş, sürücü Y.E.B. kamyonetin kasasındaki brandayı açarken kaçmıştı.

        Kamyonet kasasında yakalanan farklı uyruklarda 62 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine götürülmüş, kaçan Y.E.B. ile başka bir araçla kamyonete öncülük eden M.G, T.T. ve T.I. daha sonra yakalanmıştı. Bu kişilerden Y.E.B. ile M.G. tutuklanmış, diğer 2'si adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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