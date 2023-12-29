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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, kapalı spor salonundaki çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, kapalı spor salonundaki çalışmaları inceledi.

        Ekici, yeni kapalı spor salonunu gezerek Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'dan bilgi aldı.

        Spor salonunun 2 bin seyirci kapasiteli olduğunu ifade eden Ekici, çalışmalarda sona yaklaşıldığını bildirdi.

        Salonun en kısa sürede hizmete açılacağını belirten Ekici, spora ve sporcuya önem verdiklerini kaydetti.

        - Vali Ekici'ye ziyaret

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcısı İbrahim Demir ve TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir'i makamında kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, çalışmalar hakkında Demir ve Akdemir'den bilgi aldı.

        TÜİK'in çok ciddi çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Ekici, Demir ve Akdemir'e görevlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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