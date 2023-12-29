Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Birol Ekici, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nin çok şirin ve huzurlu bir kent olduğunu ifade eden Ekici, kentin her yönüyle geliştiğini kaydetti.

- "Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon" eğitimi

Lüleburgaz ilçesinde "Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon" eğitimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda, sağım hijyeni konusunda üreticilerin çok dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Kente üretilen süt ve süt ürünlerinin bir kısmının Avrupa ülkelerine gönderildiğini belirten Karaca, ihracatta sütün kalitesinin önemli olduğuna değindi.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından üreticilere sağım hijyeni konusunda bilgi verildi.