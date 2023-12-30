Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre bayileri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:06 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre bayileri denetlendi.

        Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" kapsamında denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde depo uygunluğu, gübrelerde tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalajları kontrol edildi.

        - Liderlik kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce liderlik eğitimi kursu açılacak.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        Kursun 4 Ocak Perşembe günü başlayacak kursun, 7 Mart'ta sona ereceği bildirildi.

        Açıklamada, kursa katılmak isteyen vatandaşların halk eğitim merkezi yada e-devlet üzerinden kayıt yaptırması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü!
        Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye'ye döndü!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Güney Koreli gazetecinin paylaşımı gündem oldu
        Güney Koreli gazetecinin paylaşımı gündem oldu
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Trump hakkında yeni karar
        Trump hakkında yeni karar
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        İkram ilaç uyarısı!
        İkram ilaç uyarısı!
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kırklareli köftesi ve Karahıdır kirazı için coğrafi işaret başvurusunda bul...
        Kırklareli köftesi ve Karahıdır kirazı için coğrafi işaret başvurusunda bul...
        Seçmen listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkarılacak
        Seçmen listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkarılacak
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 4 sanığın "göçmen kaçakçılığı"ndan yargılanmasına başlandı
        Kırklareli'nde 4 sanığın "göçmen kaçakçılığı"ndan yargılanmasına başlandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa