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        Kırklareli'nde vatandaşlara fidan dağıtıldı

        Kırklareli'nde Orman İşletme Müdürlüğünce 1500 fidan ücretsiz dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:49
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        Kırklareli'nde vatandaşlara fidan dağıtıldı
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        Kırklareli'nde Orman İşletme Müdürlüğünce 1500 fidan ücretsiz dağıtıldı.

        Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi'nde oluşturulan stantta ücretsiz fidan dağıtımı yaptı.

        Vatandaşlar fidan dağıtımına büyük ilgi gösterdi. 1500 çam fidanı kısa sürede dağıtımı gerçekleştirildi.

        Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, AA muhabirine yeni yıl dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtıldığını söyledi

        Her vatandaşın en az bir dikili ağacının olması gerektiğini belirten Karakaya, vatandaşların aldığı fidanları en kısa sürede toprakla buluşturmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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