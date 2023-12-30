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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'yı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:17
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı'yı makamında kabul etti.

        Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kırklareli'nin çok şirin bir kent olduğunu ifade eden Ekici, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

        Baraçlı'da birliğin çalışmalarını anlattı.

        - Şehit ailesine ziyaret

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit ailesini ziyaret etti.

        Ekici, şehit polis memuru Ahmet Aksekioğlu'nun ailesini ziyaret edip, sohbet etti.

        İstekleri de dinleyen Ekici, şehit ve gazileri hiçbir zaman unutmadıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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