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        Kırklareli Valisi Ekici, yeni yıla Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçik'le girdi

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye-Bulgaristan sınırında nöbet tutan askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 00:29 Güncelleme: 01.01.2024 - 00:33
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        Kırklareli Valisi Ekici, yeni yıla Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçik'le girdi
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        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türkiye-Bulgaristan sınırında nöbet tutan askerleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

        Vali Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile sınırdaki Dereköy Hudut Karakoluna ziyarette bulundu.

        Mehmetçik tarafından karşılanan Ekici, selamlaşmanın ardından askerlerle sohbet etti.

        Ekici, nöbet tutan askerlerle yeni yılı kutlamanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

        Vatani görevin çok kutsal olduğunu ifade eden Ekici, askeri personelin yeni yılını kutladı.

        Bu arada ışıklarla süslenen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar yeni yıla saniyeler kala 10'dan geriye doğru saydı. Vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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