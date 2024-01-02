Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Yüce, Ayvalı köyünde yapılan yatırımları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yüce, istekleri dinledi.

- "Mimari Belleğin İzleri" konferansı düzenlendi

Kırklareli Üniversitesinde "Mimari Belleğin İzleri" konferansı düzenlendi.

Kayalı Kampüsünde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Ataseven ile öğrenciler katıldı.

Programda Doç. Dr. Gülcan Minsolmaz, Özefsun ve Ataseven Aşağıpınar Höyüğü, Kırklareli'nin tarihi yapıları ile seramiğin yorumlanması konularında bilgi verdi.

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