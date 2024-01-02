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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 09:49 Güncelleme: 02.01.2024 - 09:49
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Yüce, Ayvalı köyünde yapılan yatırımları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Ardından köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yüce, istekleri dinledi.

        - "Mimari Belleğin İzleri" konferansı düzenlendi

        Kırklareli Üniversitesinde "Mimari Belleğin İzleri" konferansı düzenlendi.

        Kayalı Kampüsünde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Aka, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Ataseven ile öğrenciler katıldı.

        Programda Doç. Dr. Gülcan Minsolmaz, Özefsun ve Ataseven Aşağıpınar Höyüğü, Kırklareli'nin tarihi yapıları ile seramiğin yorumlanması konularında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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