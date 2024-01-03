Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.
Vali Ekici, Emirali, Ayvalı, Kırıkköy ve Çeşmekolu köylerini ziyaret edip muhtarlardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ardından köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Ekici, sohbet edip, istekleri dinledi.
Köy ziyaretlerine devam ettiğini ifade eden Ekici, kendisine iletilen tüm istekleri yerinde çözme gayreti içerisinde olduğunu kaydetti.
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